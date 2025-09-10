ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никола Бургазлиев е с ново обвинение, може да получи доживотен затвор
Както съобщихме наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.
Пред медиите на излизане Бургазлиев каза само, че съжалява за инцидента.
При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ блъсна петима души на улицата в Слънчев бряг, сред тях три деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, както и синът ѝ Мартин, който бе транспортиран с въздушна линейка в "Пирогов“ и все още остава в кома.
Вчера стана ясно, че експертиза е доказала, че Никола е употребил марихуана в рамките от 36 до 48 часа преди изследването. .
