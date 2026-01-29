ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ники Кънчев: Загубихме един достоен българин
"Загубихме един достоен българин. Лекар с отношение към всички около себе си. Дълго време шеф на болницата в Червен бряг. Лекувал е дори моя баща“, написа Кънчев в социалните мрежи.
Телевизионният водещ уточнява, че е научил за трагедията със закъснение, тъй като до късно е бил ангажиран със снимки. По думите му д-р Костадинов е пътувал към болницата в село Плавен, където е работил през последните години, когато е бил пометен от камион на зловещо известния участък между Хумата и Дъбниците, наричан от местните "Пътят на смъртта“.
"Това е приблизително същото място, където загина и малката Сияна“, отбелязва Кънчев и допълва, че случилото се е "тъжно, нелепо и огледало на България през 2026 година“.
Д-р Цветан Костадинов е добре познат и уважаван в Червен бряг. Освен че дълги години е бил директор на местната болница, той е спечелил доверието на съгражданите си и е заемал и поста кмет за няколко години.
"Много съм тъжен. Загубихме човек с достойнство и призвание. Бог да го прости“, завършва емоционалното си послание Ники Кънчев.
преди 1 ч. и 25 мин.
