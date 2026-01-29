Ники Кънчев: Загубихме един достоен българин

© Журналистът и телевизионен водещ Ники Кънчев направи трогателно публично изявление по повод трагичната смърт на д-р Цветан Костадинов, загинал при тежка катастрофа на пътя край Телиш. От думите му става ясно, че уважаваният лекар е лекувал и неговия баща.



"Загубихме един достоен българин. Лекар с отношение към всички около себе си. Дълго време шеф на болницата в Червен бряг. Лекувал е дори моя баща“, написа Кънчев в социалните мрежи.



Телевизионният водещ уточнява, че е научил за трагедията със закъснение, тъй като до късно е бил ангажиран със снимки. По думите му д-р Костадинов е пътувал към болницата в село Плавен, където е работил през последните години, когато е бил пометен от камион на зловещо известния участък между Хумата и Дъбниците, наричан от местните "Пътят на смъртта“.



"Това е приблизително същото място, където загина и малката Сияна“, отбелязва Кънчев и допълва, че случилото се е "тъжно, нелепо и огледало на България през 2026 година“.



Д-р Цветан Костадинов е добре познат и уважаван в Червен бряг. Освен че дълги години е бил директор на местната болница, той е спечелил доверието на съгражданите си и е заемал и поста кмет за няколко години.



"Много съм тъжен. Загубихме човек с достойнство и призвание. Бог да го прости“, завършва емоционалното си послание Ники Кънчев.