ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ясна е причината за тежката катастрофа с жертва край Телиш
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:20Коментари (1)349
© БНТ
Тънък слой черен лед върху пътната настилка най-вероятно е основната причина за тежката катастрофа тази сутрин на пътя между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар-анестезиолог д-р Цветан Костадинов. Това заяви за БНТ окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

Инцидентът е станал около 7.30 ч. при усложнена метеорологична обстановка. По първоначални данни товарна композиция "Скания", движеща се в посока от Румъния към София, е загубила контрол и е навлязла внезапно в насрещното платно, където се е ударила челно в лек автомобил "Мерцедес". На място е загинал водачът на лекия автомобил, който е пътувал към Плевен за работа.

Прокурор Николов съобщи, че на мястото на произшествието е установено повърхностно заледяване на асфалта, типично за т.нар. "черен лед" – невидим, но изключително хлъзгав леден филм. Според огледа пътното платно е било покрито с тънък слой лед, образуван вследствие на висока влажност през нощта и рязко понижаване на температурите.

"Категорично на място се установи наличие на тънко ледено покритие, което прави пътя изключително хлъзгав", заяви окръжният прокурор. Очаква се да бъдат изискани и официални данни от метеорологичните служби, които да потвърдят параметрите на времето към момента на катастрофата.

По отношение на скоростта на товарния автомобил, първоначалните данни не сочат превишаване на ограничението от 90 км/ч. Въпреки това се предполага, че скоростта е била несъобразена с конкретните пътни и метеорологични условия, именно заради наличието на черен лед. Окончателната оценка ще бъде дадена след автотехническата експертиза, включително и чрез данни от камерите за средна скорост в участъка.

Проверките показват, че водачът на камиона има предишни административни нарушения по Закона за движение по пътищата, включително временно отнемане на свидетелството му през 2022 г. за шофиране след употреба на алкохол под наказателния праг.

Прокуратурата ще изследва и възможна отговорност на институциите, отговарящи за поддръжката на пътя, включително дали участъкът е бил своевременно обработен срещу заледяване, съобщи още прокурор Николов. Районът не попада в екологична зона със забрана за използване на соли и инертни материали.

Допълнително по случая е установено, че в автомобила на загиналия лекар е имало видеорегистратор. Ако техническото му състояние позволява, записите ще бъдат извлечени и приобщени към доказателствата..

Разследването по случая продължава.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Пак глупости.90 км ч е максимално разрешената скорост.При лед и с 30 да караш изпускаш камиона.Ссоростта си съобразява с много неща дъжд сняг мъгла и др.Максмимално разпешената скорост е за идеални условия.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
20:45 / 28.01.2026
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в ...
20:41 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
21:00 / 28.01.2026
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Напрежение между граждани и федерални агенти в САЩ
БК Академик Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: