|Невиждана тапа по магистралата към Пловдив, всички слязоха от колите
По-рано през деня от АПИ обясниха, че днес в следобедните часове се очаква да бъде възстановено движението в двете платна на АМ "Тракия“ в участъка между 24-и и 33-и км. Вчера завърши ремонтът в платното за Бургас на близо 10-километровата отсечка. Днес ще се пусне движението по обновеното трасе, което е с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци, маркировка и ограничителни системи.
В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км днес около 14 ч. ще бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас. В същия участък пътуващите за София ще са в обновеното платно за столицата, като между лентите ще бъдат поставени бализи, тъй като в платното предстои полагането на маркировката. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да се маркира и това платно, с което ще завърши ремонтът на 8-километровата отсечка в област Пазарджик.
В още два участъка на АМ "Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен продължават ремонтите в платното за Бургас, а движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и километър.
В участъците в ремонт е разрешено движенето в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция“.
Между 8 ч. и 18 ч. днес ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 63-ти км на АМ "Тракия“. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Пазарджик ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но работата по отсечката е необходима, за да се гарантира безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
