Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети

© Meteo Balkans/Facebook Не стойте на открито, тъй ма опасност от падащи предмети, предупреждаватот Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Facebook.



Припомняме, че НИМХ издаде оранжев код за опасно силен вятър в 11 области в България.



Ето какво още съветват от пожарната в случай, че сте навън по време на тези лоши метеорологични условия:



Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.



Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността.



Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността.



Ако пък сте у дома, добре е да затворите плътно вратите и прозорците.



