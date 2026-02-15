ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наводнения и срутища блокират пътища и оставят населени места без ток в Смолянско
Той уточни, че река е заляла мост край село Вехтино в община Мадан и така близката махала остава без достъп. Изпратен е полицейски патрул за осигуряване на безопасност в района.
Наводнени са няколко къщи в Неделино, а голяма част от населени места в региона имат проблеми с електрозахранването.
Без ток остават селища в общините Златоград и Доспат.
В село Старцево е получен сигнал за паднала подпорна стена, която е затиснала автомобил.
Водите на всички реки в областта са повишени, особено на Елховска, но все още няма опасност да излязат от коритото.
През целия ден по републиканската пътна мрежа има сигнали за паднали камъни, дървета и земна маса. Временно е ограничено движението по пътя Широка Лъка – Девин при километър 33 заради срутище, като преминаването се осъществява в едната лента. Към момента валежите постепенно спират.
