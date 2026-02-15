Наводнения и срутища блокират пътища и оставят населени места без ток в Смолянско

© ФОКУС Редица населени места в област Смолян са без електричество, а проливните дъждове и силните ветрове предизвикаха наводнения и срутвания, съобщи заместник-областният управител на областта Андриан Петров.



Той уточни, че река е заляла мост край село Вехтино в община Мадан и така близката махала остава без достъп. Изпратен е полицейски патрул за осигуряване на безопасност в района.



Наводнени са няколко къщи в Неделино, а голяма част от населени места в региона имат проблеми с електрозахранването.



Без ток остават селища в общините Златоград и Доспат.



В село Старцево е получен сигнал за паднала подпорна стена, която е затиснала автомобил.



Водите на всички реки в областта са повишени, особено на Елховска, но все още няма опасност да излязат от коритото.



През целия ден по републиканската пътна мрежа има сигнали за паднали камъни, дървета и земна маса. Временно е ограничено движението по пътя Широка Лъка – Девин при километър 33 заради срутище, като преминаването се осъществява в едната лента. Към момента валежите постепенно спират.