Натоварен трафик към Кресна в посока Гърция

Шофирайте внимателно, защото отново има задръстване към Кресна в посока "Кулата", съобщават очевидци.



Предвид хубавото време и уикенда е напълно нормално трафикът в района към южната ни съседка да е засилен.



В последно време много хора споделят и, че едни от най-големите задръствания се образуват при светофара в Кресна.