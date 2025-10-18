ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Наталия Киселова с коментар за оставката си: Въпросът винаги стои на масата
На въпроса "Смятате ли, че можете да бъдете сменена" Киселова отговори: "Това е въпрос, който винаги стои на масата. Аз искам да благодаря на всички партии от "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена".
"Още миналата година по това време, когато минаха изборите, беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е така. Въпрос на компромиси и разговори е. Не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно", каза още тя.
По думите й разговорите в парламентарната група на БСП ще продължат. "Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалиция ""БСП-Обединена левица" следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, да вземе решение".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков нападна Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му...
13:37 / 18.10.2025
Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
12:18 / 18.10.2025
Meteo Balkans: Внимание!
12:00 / 18.10.2025
Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба ...
13:40 / 18.10.2025
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS