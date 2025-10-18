ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Наталия Киселова с коментар за оставката си: Въпросът винаги стои на масата
Автор: Лора Димитрова 14:45Коментари (0)306
©
Стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна партия, но и на онези, които са поели съвместно участие в управлението. Мисля, че след като имаше разговори, предстои председателите на групите вече да седнат на масата на преговорите. Това заяви председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".

На въпроса "Смятате ли, че можете да бъдете сменена" Киселова отговори: "Това е въпрос, който винаги стои на масата. Аз искам да благодаря на всички партии от "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена".

"Още миналата година по това време, когато минаха изборите, беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е така. Въпрос на компромиси и разговори е. Не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно", каза още тя.

По думите й разговорите в парламентарната група на БСП ще продължат. "Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалиция ""БСП-Обединена левица" следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, да вземе решение".


Още по темата: общо новини по темата: 17
18.10.2025 Атанас Атанасов намекна за новия председател на Народното събрание
18.10.2025 Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
17.10.2025 Борисов: Ще поканим Пеевски на преговори, но само ако БСП и ИТН са съгласни
17.10.2025 Министър Митов: Борисов не ми е поискал оставката
17.10.2025 ГЕРБ: Не е време за избори
17.10.2025 Росен Желязков: Не, не е време за избори
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кирил Петков нападна Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му...
13:37 / 18.10.2025
Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
12:18 / 18.10.2025
Meteo Balkans: Внимание!
12:00 / 18.10.2025
Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба ...
13:40 / 18.10.2025
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Разпадането на правителството “Желязков”
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: