ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
По думите ѝ в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протест и шум.
"Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно", коментира Наталия Киселова.
Моята надежда е да има бюджет държавата, подчерта тя.
"Когато се допусне напрежението да премине извън Народното събрание е нормално да има протести на улицата. Никога улицата не може да замени парламентарната трибуна. Парламентарната трибуна трябва да бъде основният начин, по който да се представят различните гледни точки в обществото и в политическата система", каза още Наталия Киселова.
Подчерта, че в последните дни и премиерът, и основните политически фигури са показали, че са готови на диалог.
"Насилието никога не е решение. Щом хората са живи и здрави - материалните щети са поправими, МВР ще си направи изводите, но това, което се случи, показва, че имаме още много да учим като общество за търпимостта едни към други, а не да призоваваме за насилие", коментира още Наталия Киселова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 77
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
12:28 / 07.12.2025
Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"
12:29 / 07.12.2025
Почина един от най-богатите българи
11:40 / 07.12.2025
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-п...
12:29 / 07.12.2025
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2...
11:02 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS