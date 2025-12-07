ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред 
Автор: ИА Фокус 14:11Коментари (0)125
© БНТ
Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред и винаги е имало гласове, които да призовават за това. Имаше цели, които правителството си постави, има и други, които в момента гони. Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван, заяви в ерфира на БНТ Наталия Киселова от "БСП - Обединена левица".

По думите ѝ в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протест и шум.

"Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно", коментира Наталия Киселова.

Моята надежда е да има бюджет държавата, подчерта тя.

"Когато се допусне напрежението да премине извън Народното събрание е нормално да има протести на улицата. Никога улицата не може да замени парламентарната трибуна. Парламентарната трибуна трябва да бъде основният начин, по който да се представят различните гледни точки в обществото и в политическата система", каза още Наталия Киселова.

Подчерта, че в последните дни и премиерът, и основните политически фигури са показали, че са готови на диалог.

"Насилието никога не е решение. Щом хората са живи и здрави - материалните щети са поправими, МВР ще си направи изводите, но това, което се случи, показва, че имаме още много да учим като общество за търпимостта едни към други, а не да призоваваме за насилие", коментира още Наталия Киселова.


Още по темата: общо новини по темата: 77
07.12.2025 »
07.12.2025 »
07.12.2025 »
07.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
12:28 / 07.12.2025
Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"
12:29 / 07.12.2025
Почина един от най-богатите българи
11:40 / 07.12.2025
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-п...
12:29 / 07.12.2025
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2...
11:02 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Обилни валежи и наводнения декември 2025
Световна черна хроника
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: