ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Наша певица: Всичко стана пред очите ми, сърцето ми се скъса
Един от най-опустошителните пожари това лято унищожи над 100 хиляди декара зелени площи, а жителите на Плоски бяха евакуирани. Дългоочакван дъжд заваля чудодейно и сложи край на драматичната ситуация в края на юли тази година. По това време Паньова е в местността Попина лъка, където снима видеоклип към най-новата си песен.
"Видях с очите си как гъстият дим обвива родната ни земя. Беше страшно. Сърцето ми се късаше, защото видях любимата ми планина Пирин да гори. В тези драматични моменти народът ни показа, че може да бъде единен. Достойно е как българските мъже и жени, наследници на борбени родове, се изправиха срещу огъня с голи ръце, с вяра, сила и любов към земята ни. Това са истинските българи!", каза още пред вестника фолклорната изпълнителка, която седмици по-късно продължава да преживява стихията, разиграла се пред очите й.
Снимачният процес по видеото е прекратен, защото екипът попада в гъсти облаци дим. На телефоните певицата и хората около нея получават съобщение от BG-Alert.
"Част от екипа ми е от Сандански и присърце приеха идеята да помогнат в гасенето на пожара. В този истински момент на изпитание се гордеех повече от всякога, че пея песни за този край - за Пирин, за хората му, за величието и непокорството, което носим в гените си. Има ги още тези българи! Тези от легендите и песните не са измислица, те са тук сред нас. Възхитена съм от екипа ми, че след снимките отидоха да помагат с каквото могат", споделя с възхита Радостина.
Местни хора с лопати, техника, камиони и булдозери се включват в гасенето на пламъците. Признават, че не разчитат толкова на държавата, колкото на собствените си сили.
"Хората отиваха да се борят с огнената стихия не защото им е задължение, а защото така го усещаха. Бяха единни като войводи", споделиха пред вестника от екипа на Паньова. "И точно когато надеждата беше най-нужна, Бог показа своята мощ. Заваля дъжд - дългоочакван, спасителен дъжд. За да съхрани живота и селата на едни чисти, трудолюбиви и добри българи. Бог е с нас", добави изпълнителката, която посвещава песен на битката с пожара - "Над Пирина".
Песента е с аранжимент на Петър Лазаров-Житела, а режисьор и оператор на видеото е Радослав Георгиев. Видеоклипът е достъпен в официалния ютуб канал на изпълнителката. "Над Пирина" е първият сингъл от новата поредица на Радостина Паньова, посветена на Пирин, неговите хора и непокорния български дух.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 178
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:35 / 13.08.2025
Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, т...
09:31 / 13.08.2025
Шефът на ГИТ: Инспекторките при разследване на инциденти виждат г...
09:10 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
08:49 / 13.08.2025
Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата го...
08:41 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ...
08:03 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS