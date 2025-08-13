Наша певица: Всичко стана пред очите ми, сърцето ми се скъса

© "Небето беше почерняло и не се виждаше. Беше адски тъмно и не можех да повярвам на очите си какъв кошмар се разиграва пред погледа ми. Но видях силния българския дух в това изпитание - смели хора с добри сърца, които бяха готови да рискуват живота си, за да потушат огъня." Това емоционално разказа пред "България Днес" фолклорната певица Радостина Паньова, която се оказва близо до огнената стихия, която със страшна сила удари района край санданското село Плоски.



Един от най-опустошителните пожари това лято унищожи над 100 хиляди декара зелени площи, а жителите на Плоски бяха евакуирани. Дългоочакван дъжд заваля чудодейно и сложи край на драматичната ситуация в края на юли тази година. По това време Паньова е в местността Попина лъка, където снима видеоклип към най-новата си песен.



"Видях с очите си как гъстият дим обвива родната ни земя. Беше страшно. Сърцето ми се късаше, защото видях любимата ми планина Пирин да гори. В тези драматични моменти народът ни показа, че може да бъде единен. Достойно е как българските мъже и жени, наследници на борбени родове, се изправиха срещу огъня с голи ръце, с вяра, сила и любов към земята ни. Това са истинските българи!", каза още пред вестника фолклорната изпълнителка, която седмици по-късно продължава да преживява стихията, разиграла се пред очите й.



Снимачният процес по видеото е прекратен, защото екипът попада в гъсти облаци дим. На телефоните певицата и хората около нея получават съобщение от BG-Alert.



"Част от екипа ми е от Сандански и присърце приеха идеята да помогнат в гасенето на пожара. В този истински момент на изпитание се гордеех повече от всякога, че пея песни за този край - за Пирин, за хората му, за величието и непокорството, което носим в гените си. Има ги още тези българи! Тези от легендите и песните не са измислица, те са тук сред нас. Възхитена съм от екипа ми, че след снимките отидоха да помагат с каквото могат", споделя с възхита Радостина.



Местни хора с лопати, техника, камиони и булдозери се включват в гасенето на пламъците. Признават, че не разчитат толкова на държавата, колкото на собствените си сили.



"Хората отиваха да се борят с огнената стихия не защото им е задължение, а защото така го усещаха. Бяха единни като войводи", споделиха пред вестника от екипа на Паньова. "И точно когато надеждата беше най-нужна, Бог показа своята мощ. Заваля дъжд - дългоочакван, спасителен дъжд. За да съхрани живота и селата на едни чисти, трудолюбиви и добри българи. Бог е с нас", добави изпълнителката, която посвещава песен на битката с пожара - "Над Пирина".



Песента е с аранжимент на Петър Лазаров-Житела, а режисьор и оператор на видеото е Радослав Георгиев. Видеоклипът е достъпен в официалния ютуб канал на изпълнителката. "Над Пирина" е първият сингъл от новата поредица на Радостина Паньова, посветена на Пирин, неговите хора и непокорния български дух.