|Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Но истинският пробив е завръщането на немските туристи – ключов пазар, отсъстващ години наред. Данните потвърждават тенденцията – сериозен ръст на нощувките от Германия спрямо 2024 г., увеличение на българските гости и стабилен интерес от Скандинавия и Централна Европа. Красимира Стоянова, мениджър в курорта "Албена" коментира тенденцията така:
"Наблюдаваме този сезон едно съживяване на немския пазар, което очаквахме последните години, тъй като възстановяването му за България ставаше значително по-бавно от това на конкурентните ни дестинации. Благодарение на договорите, които сключихме с нашите партньори, тази година има достатъчно количество седалки в чартърните полети за всички желаещи от Германия да почиват в България. Този успех се дължи и на специализираната реклама чрез немска рекламна агенция. Другият фактор беше, че имахме възможност да поканим в "Албена" близо 3000 австрийски пенсионери още през април и май, което пък ни даде възможност да увеличим "крилата" на сезона. А знаем, че това е един от най-големите проблеми за туризма в България."
Това лято конкурентните Турция и Гърция отчетоха 15 – 20% поскъпване в сектора. На този фон "Албена" увеличи цените си не повече от 5% –стратегия, която ѝ донесе дивиденти. 20% е увеличението на чуждите туристи, а заетостта на базата – почти 100%.
"Ръстът на цените при нас е изключително скромен на фона на това, което има като увеличение в конкуренциите ни дестинации. Може би отчасти на това се дължи и увеличението на туристите при нас – имаме 14% ръст на българските гости. Средният ръст на чужденците е около 20%, като най-голямо е увеличението на немските ни туристи с 44%. Французите, скандинавците, чехите и поляците са на нивото от миналата година. Имаме лек ръст при гостите от Румъния, но също и от Украйна, Беларус и Молдова" – казва Красимира Стоянова.
И докато презастрояването продължава неудържимо в други нашенски курорти, които залагат на увеличение на легловата база, "Албена" си остава най-зеленият български морски комплекс. Открай време ръководството му залага на политиката "No more hotels", забраняваща строежа на допълнителни хотели. На мястото на старите се изграждат нови – например двузвездни хотели стават петзвездни. За зеленината на курорта допринася и непосредствената близост до резервата "Балтата" – девствена лонгозна гора, осигуряваща красиви гледки и прохлада.
"Имаме много семейства с деца, защото това е основното предимство при нас – детските съоръжения, аквапаркът, признат за топ 8 в Европа и възможността за едно дете да прекара почивката си в контакт с природата. Благодарение на факта, че сме разположени на територията на най-западната заливна гора в Европа, нашите най-малки гости могат да видят редки животни и птици" – казва Стоянова.
През 2018 г. "Албена" бе обявен за "Европейски курорт на спорта". Покрай множеството спортни и конгресни събития комплексът посреща туристи и извън активния сезон. А културният календар допълва атракциите със седмични плажни фестивали, безплатни концерти и детски дискотеки, които събират голяма част от 12 000 гости на курорта. Но пикът ще е през "юбилейната седмица" около 24 август, когато "Албена" ще отбележи своята 56-та годишнина с богата едноседмична програма, съобщава БНР.
