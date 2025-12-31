Наш бизнесмен почина на 42 години

© Почина собственикът и основател на известната в Пазарджик верига заведения за бързо хранене "Шехерезада фуудс“ Тихомир Петров. Бизнесменът напуска този свят едва на 42 години.



Опелото на Тихомир Петров ще се състои през днешния ден, 31 декември 2025 година, от 11:30 ч. в храм " Св. Георги “ в Пазарджик, оповестиха негови близки.