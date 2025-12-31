ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наш бизнесмен почина на 42 години
Опелото на Тихомир Петров ще се състои през днешния ден, 31 декември 2025 година, от 11:30 ч. в храм " Св. Георги “ в Пазарджик, оповестиха негови близки.
