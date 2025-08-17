Народът започна да се прибира от Гърция

© Facebook И на връщане от Гърция не е по-добре положението с трафика. Това става ясно от публикация в групата "Кулата - Промахон". Съобщението е за километрично задръстване преди Кресна към София.



Участъкът често се задръства и в двете посоки, особено в летните месеци, заради все още неизграденото трасе на АМ "Струма" отвъд Кресненското дефиле. Дотук се стигна след години на блокиране на строежа от различни неправителствени огранизации и политическа криза. На този етап има светлина в тунела, но решение на проблема няма да има скоро.



Припомняме, че от обяд насам катастрофи малко преди София и при тунел "Траянови врата" затрудняват силно движението на по АМ "Тракия" към столицата.



А незавършени ремонти също задръстват трафика по АМ "Хемус" отново към София.