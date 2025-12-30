ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Народът показа червен картон на алчните ни бизнесмени, тръгна на юг
Тази година интересът на българите към пътуванията за Нова година е изключително силен, като Турция се откроява като една от най-търсените дестинации.
Страната се налага като отличен избор по отношение на съотношението цена-качество, а празничните пакети привличат туристи с комбинация от комфорт, богати програми и достъпни цени.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 232
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 54 мин.
+1
преди 1 ч. и 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
14:07 / 30.12.2025
Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси...
14:19 / 30.12.2025
Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
13:01 / 30.12.2025
Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа до Вели...
11:56 / 30.12.2025
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в бол...
12:08 / 30.12.2025
Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето - около 4,85 евро, а банани...
11:17 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS