Народът показа червен картон на алчните ни бизнесмени, тръгна на юг
Автор: Васил Динев 11:02
© Plovdiv24.bg
виж галерията
На границата с Турция е страшно. Това съобщи читателка на Plovdiv24.bg, която в момента чака на ГКПП "Капитан Андреево", за да влезе в южната ни съседка. Колоните от автомобили са огромни, така че се въоръжете с много търпение, ако ви предстои да пътувате в тази посока.

Тази година интересът на българите към пътуванията за Нова година е изключително силен, като Турция се откроява като една от най-търсените дестинации.

Страната се налага като отличен избор по отношение на съотношението цена-качество, а празничните пакети привличат туристи с комбинация от комфорт, богати програми и достъпни цени.


Човек може и трябва да си пазарува от Турция и Гърция за месеца, хем екскурзия ,хем по качествено и по евтино , да видят алчните търговци кон боб яде ли, магаре в джамия пърди ли.
0
 
 
Нищо ненормално 1200лв. в Текирда за 3 нощувки с ядене, пиене и отделно празнична вечеря с програма... Тури и 200 гориво - 1400 за топ прекарване с истинска храна, големи порции и хубав алкохол.
