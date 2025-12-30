© Plovdiv24.bg виж галерията На границата с Турция е страшно. Това съобщи читателка на Plovdiv24.bg, която в момента чака на ГКПП "Капитан Андреево", за да влезе в южната ни съседка. Колоните от автомобили са огромни, така че се въоръжете с много търпение, ако ви предстои да пътувате в тази посока.



Тази година интересът на българите към пътуванията за Нова година е изключително силен, като Турция се откроява като една от най-търсените дестинации.



Страната се налага като отличен избор по отношение на съотношението цена-качество, а празничните пакети привличат туристи с комбинация от комфорт, богати програми и достъпни цени.