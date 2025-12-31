ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Напусна ни легендарен българин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50Коментари (0)336
©
Легендарният български тенисист Стефан Цветков, известен като Големия Цъф, си отиде от този свят на 84-годишна възраст. Скръбната вест съобщи синът му, също Стефан Цветков.

"Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Facebook.

Големия Цъф е роден на 11 август 1941 г. в София. Първоначално тренира футбол в ЦСКА, но заедно с приятели се запалва по тениса заради известните състезатели Генчо Михайлов, Милчо Михайлов и най-вече Владимир Томов, който тогава е национал.

Така през 1954 г., когато е на 13 години, той стъпва на тенис на кортовете на Спартак (впоследствие Левски Спартак). Започва да тренира усилено и резултатите не закъсняват.

Цветков има много титли при юношите и от отборни първенства, става и двукратен шампион на България при двойките със своя съученик и най-близък приятел Цветан Цолов. Участвал е на всички проведени 5 национални спартакиади, като на всичките е с призово класиране. Още през 1959 г. става национал и е в държавния отбор чак до 1966 г., като участва на три балканиади. В този период - през 1962 г., става и студентски шампион на България.

Малко известен факт е, че Стефан Цветков е играл в кариерата си срещу Франческо Ричи Бити - на двойки, с партньор отново Цветан Цолов. Това става през 1967 г., когато наши тенисисти са поканени в Равена от бившия футболен национал Георги Костов-Циц, който живее там. И се организира двустранен мач между тима на Равена и Спартак, а Ричи Бити е студент и тепърва пробиващ тенисист.

Цветков е играл също и срещу легендарния румънец Йон Циряк, срещу известните югославски тенисисти Ники Пилич, Желко Франулович и Боро Йованович. На балканиадата през 1963 г. Цветков пита Пилич как с Цолов да станат големи тенисисти. Отговорът е: турнири, турнири и пак турнири. Само месец по-късно в България се получава покана за такава тенис верига (Сплит, Любляна, Загреб), като това е дебютно участие за българи.

Като тенисист Цветков се разминава с участие при дебюта на българския отбор за купа "Дейвис" през 1964 г., когато е решено тимът ни да бъде само от трима души. Но през 1985 г. става капитан на националите за "Дейвис" (в отбора са Юлиян Стаматов, Красимир и Мариан Лазарови). Преди това обаче Цветков води и отбора ни за King′s cup (европейско отборно първенство за мъже) и под негово ръководство българските тенисисти побеждават в Букурещ Румъния (с Флорин Съгърчану) и в Загреб Югославия (със Зоран Петкович - бащата на една от звездите на Германия при жените Андрея Петкович). Тогава в националния отбор под негово ръководство играят Любен Генов, Божидар и Матей Пампулови и Любомир Петров.

Състезателната кариера на Цветков се простира чак до 40-годишна възраст и преминава през участие в общо 25 републикански първенства.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пролетни температури и сняг в следващите дни
11:40 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
ОББ: Планирано е прекъсване на плащанията с карти
11:35 / 31.12.2025
Населението на България вече е под 6 435 000 души
10:52 / 31.12.2025
Ресторантьор: Нямаме и едно нещо, което някой доставчик да не е в...
10:34 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофь...
10:39 / 31.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
09:06 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Туризъм
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: