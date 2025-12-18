ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Напрежение пред кабинета на Борислав Сарафов
ФОКУС припомня, че по същото време се провежда протест на "Правосъдие за всеки“ срещу Сарафов пред Съдебната палата. Демонстрациите са под наслов "САРАФOFF! ПОСЛЕДЕН ВАЛС“.
ФОКУС припомня и, че по-късно протестиращите ще се обединят с тези в Триъгълника на властта.
Новият антиправителствен протест от ПП-ДБ, е след като правителството в оставка се опита да внесе за гласуване преработения Бюджет 2026 в НС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 77
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ПП-ДБ: Отново се опитват да отстранят кметът на Варна!
19:03 / 18.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 ...
16:38 / 18.12.2025
Над 20 години дарителство в А1
16:13 / 18.12.2025
Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
15:08 / 18.12.2025
Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ...
15:19 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS