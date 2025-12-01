ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наплив от туристи на Пампорово
"Предвид това, че последните няколко сезона, били те снежни или безснежни, пистите в Пампорово винаги са на най-високо ниво, това дава добър резултат и в момента мога да кажа, че ранните записвания са доста добри. Освен традиционните български туристи се очакват любители на зимните спортове от Ирландия, Великобритания, засилен интерес има от страна на Румъния, Турция и Гърция в по-малък процент“, поясни Присадов и уточни, че в почивните дни за Коледа и Нова година курортът ще е пълен с туристи, както обичайно.
Той допълни, че все още обмислят точната дата за откриване на зимния туристически сезон.
"Предвид снежната обстановка, която е крайно незадоволителна и е не повече от 7-8 см сняг в момента и предвид това, че прогнозата не обещава някакъв сериозен студ и захлаждане за направата на изкуствен сняг и снеговалеж, не бих искал да се ангажирам с конкретни дати. Моето виждане за момента е, че някъде между 12-15 декември може да открием сезона, но при благоприятни условия – достатъчно снежна покривка, която да позволява практикуването на зимни спортове, както и безопасно им практикуване“, подчерта още Присадов.
