Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
Автор: Вилислава Ветренска 15:13
© ФОКУС
Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения. От доживотен завтор тя става на 20 години.

Припомняме, че тялото на 33-годишната Евгения беше намерено натъпкано в куфар във водоем в края на 2021 година.

Подсъдими са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

Съдът оправда частично бащата на Орлин.



предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Дара каза: "Сбогом"
Статистика: