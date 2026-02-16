© ФОКУС Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения. От доживотен завтор тя става на 20 години.



Припомняме, че тялото на 33-годишната Евгения беше намерено натъпкано в куфар във водоем в края на 2021 година.



Подсъдими са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.



Съдът оправда частично бащата на Орлин.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.