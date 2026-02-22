ИЗПРАТИ НОВИНА
Братът на жената, открита мъртва в куфар: Осем съдии казаха, че има доказателства за доживотна, а сега трима решават друго
Автор: ИА Фокус 19:15
©
Нов протест заради липса на справедливост събра близки и съпричастни по делото за убийството на Евгения Владимирова – младата жена, открита мъртва в куфар през 2021 г. Случаят претърпя обрат, след като Софийският апелативен съд намали присъдата на съпруга ѝ Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години, а баща му Пламен Владимиров беше напълно оправдан. Братът на Евгения проговори за първи път пред медии. По думите му решението е "абсолютно безобразие“ и оставя усещане за "второ убийство“.

Сестра ми остави едно дете, за което се грижа. Имам и две свои деца – и трите са малки. Опитвам се да предпазя психиката им от това, което се случва“, каза той.

На 13 октомври 2021 г. детето на Евгения се прибира от училище и научава, че майка му е изчезнала. По думите на брата, бащата съобщава това, след като вече е убил съпругата си и заедно с дядото е укрил тялото ѝ в куфар. Месец по-късно двамата са арестувани. "Това дете загуби не само майка си, но и баща си. Изгуби целия си свят“, казва той, предаде NOVA.

Според него оправдателната присъда за Пламен Владимиров се мотивира с текст в закона, според който близък роднина, укрил престъпление, не носи наказателна отговорност. "Но той не е просто укривател – той е помагач“, заяви братът на жертвата.

По думите му Пламен Владимиров е пристигнал подготвен на мястото след убийството – с ръкавици, участвал е в увиването на тялото и изнасянето му в куфар, който впоследствие е изхвърлен в блато край Перник. "Тримата съдии решиха, че може да разнасяш куфар с мъртво тяло по улиците и това е нормално“, каза той.

Братът на Евгения твърди, че убийството е било извършено умишлено. "На 13 октомври тя е била вкъщи. Той идва в гръб и започва да я души. Според мен това е продължило 7–8 минути. Тя се е борила за живота си и е осъзнавала, че човекът, който я убива, е съпругът ѝ“, разказа той.

По думите му след смъртта на Евгения Орлин се е обадил на баща си с думите: "Бащата, свърших работата“. За семейството това е знак за предварителна подготовка.

"Никой не лежи 20 години в затвора. Ще го пуснат след 5–6. После може да се ожени и да убие още една жена“, каза той. Според него мотивите за намаляване на присъдата може да са свързани с възрастта и образованието на Орлин Владимиров и предположението, че ще се поправи. "Осем съдии преди това казаха, че има достатъчно доказателства за доживотна присъда. Сега трима решават друго. Това е подигравка със семейството ни“, заяви той.

Тялото на Евгения беше открито месец след убийството. "Не можах да се сбогувам със сестра ми. Посъветваха ме да не отварям ковчега“, каза брат ѝ.

По думите му мотивът за убийството е ревност, страх и гняв, след като Евгения е искала раздяла. "Това е нещо, за което цял живот ще съжалявам – че не я подкрепих достатъчно, за да се раздели с него“, призна той.

Семейството заявява, че ще продължи да търси справедливост. "Усещането е като за второ убийство. Няма справедливост“, завърши братът на Евгения.


16.02.2026 Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
13.06.2025 Близките настояват за доживотен затвор без замяна, осъдените за убийството на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите
13.06.2025 Мъжът и свекърът на Евгения искат намаляване на присъдите
21.02.2025 Доживотен затвор за убийците на Евгения
26.11.2024 Убиецът на Евгения: Трябва да понеса последствията
26.11.2024 Майката на жестоко убитата Евгения: Това ще се случи само през трупа ми!
