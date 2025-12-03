ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-популярният новинар в TikTok: Нещо много голямо се случва в България
"Нещо много голямо се случва в момента в България“, с тези думи започва видеото си Пейдж, след като коментарите и таговете под публикациите му били буквално залети от български потребители.
Според него през последната седмица в България са се провели "едни от най-големите демонстрации от десетилетия насам“.
В репортажа си Пейдж отбелязва, че само в понеделник около 50 000 души, повечето от които млади хора, са излезли по улиците на София. Те са се събрали пред Народното събрание, скандирайки "Оставка“ и държейки плакати с надпис "Gen Z идва“.
"И да, флагът на One Piece също беше там“, казва още той, отбелязвайки нетипичната, но запомняща се символика на протеста.
Една от основните причини за недоволството, посочва Пейдж, е новият проектобюджет за 2026 г., който предвижда повишаване на данъците и социалните осигуровки, както и въвеждане на еврото. Той подчертава, че само часове преди публикуването на видеото правителството е обявило, че ще оттегли проектобюджета – директна последица от натиска на протестиращите.
Демонстрантите са насочили недоволството си и срещу дългогодишните проблеми с корупцията и неизпълнените политически обещания. Според Пейдж именно младото поколение – Gen Z – отново е повело промяната.
"Каква година само!“, завършва репортажа си TikTok журналистът, който често привлича световно внимание към мащабни обществени събития.
