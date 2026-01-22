ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Надежда Нейнски: Никой не допуска, че Тръмп е поканил Радев в лично качество в Съвета за мир
Според нея към момента на поканата Румен Радев все още не е бил подал оставка.
"Не бива да се използват политически такива неща и да се влиза в дребнави спорове. Такива покани са изпратени към над 60 държави и в нея няма нищо изключително. Част от поканените обмислят предложението, особено европейските партньори. България да се "изтърчи“ и веднага да се съгласи е проява на комплекси“, коментира пред bTV тя.
По думите ѝ първо трябва да се разбере каква ще е ролята на този Съвет и не бива да се забравя, че това е обвързано с много сериозна сума пари.
"Вижда се амбицията на американския президент, че той пожизнено ще ръководи този Съвет. Светът се променя пред очите ни, много неща станаха ясни. Канадският премиер в речта си в Давос постави като акцент "средните по влияние държави“ и как те трябва да действат заедно, защото иначе винаги ще бъдат "мачкани“ от по-големите. Не разбирам това желание България вечно да бъде под крилото на силния, на големия, на бащицата. Този комплекс, че не можем сами, преди беше Русия, сега Америка, да се подслоним под някое крило и там да си мируваме“, каза Нейнски.
Тя беше категорична, че България вече е в "клуба на богатите държави“ и трябва да има самочувствие за това.
"България е една държава в оставка. Президент - в оставка, правителство – в оставка, премиер – в оставка, един куп институции с изтекли мандати. Световните медии свързват оставката на Радев с политическата нестабилност. Това е прецедент в държавите от ЕС и НАТО – президент преди края на мандата да си хвърли оставката и да влезе в политиката, но ние винаги сме били "уникални“. В момента светът ври и кипи, а сякаш България я няма на картата“, посочи Нейнски.
Нейнски обясни, че интересът на Доналд Тръмп към Гренландия е икономически, а другата държава, която е "хвърлила око“ на острова е Китай.
"Гренландия е стратегическа. Ако Китай е изкусителят, САЩ разполагат военна база там и предлагат гаранции за сигурността – Европа не може да мълчи по този въпрос. Тя може да е онази, която да измести Китай, предлагайки икономически възможности на острова. Според мен е много важно между Съединените щати и Европа да се намери решение, като съюзници в НАТО“, коментира дипломатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 334
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Идва краят на "паническите" покупки, пазарът на жилищни имоти в Б...
09:26 / 22.01.2026
Бизнесмени: Евтиният труд в България вече не е ключово предимство...
09:07 / 22.01.2026
Обясниха как потребителите губим по 1, 2 или 5 стотинки от всяка ...
09:05 / 22.01.2026
Рязко скачат важни такси, ще ни засегнат всички
08:47 / 22.01.2026
Румен Радев: Готови сме
08:34 / 22.01.2026
Хора с интересни имена празнуват днес
08:59 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Нели Хаджийска се завърна в bTV
14:37 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS