ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
По думите на Богданов един от основните проблеми е липсата на ясна държавна политика. "Преди шест години стратегията за детето беше отменена и оттогава институциите нямат визия накъде да вървят политиките в здравеопазването, социалните услуги и образованието“, каза той.
Според него това води до системни пропуски - включително в разпознаването на насилие и прилагането на съществуващите протоколи. Той подчерта, че сигнали за насилие се подават, но системата не реагира ефективно.
"Нямаме нито една държавна услуга за наркозависими деца. Особено остър е проблемът със зависимостите сред непълнолетните.
"Когато детето ти се разпада в ръцете ти - психически и физически - няма къде да го заведеш. В България няма нито една държавна услуга за наркозависими деца. Има една платена в София“, заяви изпълнителният директор на Националната мрежа за децата пред bTV. По думите му родители търсят алтернативи, включително изпращане на деца в чужбина, защото у нас липсва психосоциална и здравна подкрепа.
Богданов отправи апел към възрастните и медиите за по-отговорен език "Виктимизираме, лепим етикети, говорим по начин, по който не трябва. Трябва да успокоим децата, а не да ги плашим“, каза той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
19:10 / 12.02.2026
Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки норм...
19:08 / 12.02.2026
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор...
17:08 / 12.02.2026
ЧСУ "Космос" с обяснение за убитото момче край Околчица
16:13 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се ...
14:39 / 12.02.2026
Професор от Пловдив за "Петрохан": Отвсякъде изскачат данни, коит...
14:32 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS