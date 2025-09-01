ЗАРЕЖДАНЕ...
|Начало на евтиното море
Това каза председателят на Асоциацията на туристическия бизнес в България Елена Андонова.
Междувременно се задават поредните протести на хотелиерите, ако държавата продължи да забавя изплащането на средствата за издръжката на украинските бежанци.
От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита курортния комплекс Слънчев бряг този сезон. Нови по-ниски цени на туристическите пакети предлагат хотелиерите от 1-и септември, каза Андонова, цитирана от pariteni.bg.
Кризата с недостига на персонал тази година е овладяна, но хотелиерите очакват за следващия туристически сезон нови мерки от страна на държавата.
