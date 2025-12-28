ЗАРЕЖДАНЕ...
|На Боровец предвиждат 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
Боровец посрещна новия зимен сезон с празник, който събра скиори, семейства и любители на планината, както у нас, така и от чужбина.
През вчерашния ден работеха две писти в района на Маркуджика, а от курорта уверяват, че при подходящи условия още в следващите дни ще бъдат отворени и допълнителни трасета, предаде bTV.
Боровец посреща новия сезон по-модерен, по-достъпен и с амбиция за развитие.
Все повече млади хора откриват планината и ските. За хората, които познават Боровец от десетилетия, промяната е видима.
Развитието на курорта личи и в интереса към зимните спортове, а плановете за бъдещето са още по-амбициозни.
Предвижда се 10-местен кабинков лифт, с който да се стига за 12 минути до ски център "Маркуджик“.
С поглед към традицията и с визия за модерно развитие Боровец влиза в новия зимен сезон, готов да посрещне още поколения любители на "бялата магия“.
