На Боровец предвиждат 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците

Първият български планински курорт Боровец отбелязва 130 години от основаването си. Снощи беше даден тържествен старт на празненствата.



Боровец посрещна новия зимен сезон с празник, който събра скиори, семейства и любители на планината, както у нас, така и от чужбина.



През вчерашния ден работеха две писти в района на Маркуджика, а от курорта уверяват, че при подходящи условия още в следващите дни ще бъдат отворени и допълнителни трасета, предаде bTV.



Боровец посреща новия сезон по-модерен, по-достъпен и с амбиция за развитие.



Все повече млади хора откриват планината и ските. За хората, които познават Боровец от десетилетия, промяната е видима.



Развитието на курорта личи и в интереса към зимните спортове, а плановете за бъдещето са още по-амбициозни.



Предвижда се 10-местен кабинков лифт, с който да се стига за 12 минути до ски център "Маркуджик“.



С поглед към традицията и с визия за модерно развитие Боровец влиза в новия зимен сезон, готов да посрещне още поколения любители на "бялата магия“.