НЗОК в режим на разпад: Еднолична власт в институцията?

© В администрацията на НЗОК цари объркване и хаос. Довчера проф. Мавров беше основният преговарящ в разговорите за новите рамкови договори с БЛС и БЗС, ръководеше специализираната администрация и осъществяваше контрол върху работата на служителите в Централното управление на НЗОК заедно с управителя. Днес обаче това не е така - доц. Стефановски управлява еднолично всички процеси в касата.



Логичен е въпросът дали действията на Стефановски са законосъобразни. Подуправителят черпи правомощията си от Закона за здравното осигуряване, а мандатът му е даден от Народното събрание. Според юристи действията на управителя, с които подуправителят се изключва от преговорния процес с БЛС и БЗС и то точно когато пишат новите рамкови договори и се прави бюджета за следващата година, могат да се окажат не просто незаконни, но и превишаващи правомощията.



Председателят на Българския зъболекарски съюз (БЗС) д-р Борислав Миланов изрази недоволство от действията на доц. Стефановски, като коментира пред БТА, че създалата се ситуацията "внася напрежение".



"Тази ситуация определено внася напрежение, защото ресорът на проф. Мавров беше свързан с комуникация със съсловните организации, администриране, целия процес“, каза д-р Миланов. "Надявам се това да не създаде допълнителни обструкции при водене на преговорите".



И допълни: "Но фактът, че ще има отражение, няма как да го премълча“, каза още председателят на съюза". Той припомни, че проф. Мавров е бил водеща фигура в експертните групи, участвали в преговорите.



Без управленска логика?



Вчера бе разпространено съобщение до определени медии, в което се посочва, че причина за изземването на всички функции от управителя на НЗОК имало за цел да осигури "прозрачност“ в ръководството и "максимална безпристрастност“ при предстоящи проверки на дейността на звената в ЦУ на НЗОК.



От "Фокус" изпратихме уточняващи въпроси към прессъобщението към инстуцията, на които и към момента отговор - липсва.



Проверка на медията обаче показва, че няма никаква управленска логика в мотивите за оттегляне на заповедите, с които са делегирани правомощия от доц. Стефановски на проф. Мавров.



Малцина обаче знаят, че звената за вътрешен институционален контрол винаги са на пряко и непосредствено подчинение на управителя на НЗОК, т.е. подуправителят никога не е имал възможност да ги контролира.



Очевидно е, че въпросното съобщение цели да отклони вниманието на обществеността от истинските причини за концентрирането на всички функции в ръцете на един човек – доц. Петко Стефановски. А както е добре известно, зад него стои лично народният представител от ПП ГЕРБ и председател на парламентарната здравна комисия - проф. Костадин Ангелов.



Прозрачност или самоконтрол?



Как може да се говори за "прозрачност" и "максимална безпристрастност", след като самият доц. Стефановски първо ограничава достъпа на проф. Мавров до работата на дирекциите и служителите в Централното управление на НЗОК, а след това започва да проверява сам себе си и собственото си управление. Странно, но след презентацията на доц. Стефановски само преди няколко дни пред народните представители стана видно, че контролната дейност на болниците през 2024 г. по време на управлението на Мавров е с много по-добри резултати от контролната дейност на Стефановски.



Нека припомним:



При управлението на Мавров бяха въведени електронни договори, позволяващи пълен контрол над "човешката грешка“ от служители на НЗОК. Въведена бе електронна фактура и електронни справки към търговците на медицински изделия с цел прозрачност и контрол. Въведена беше и интерактивната карта на институцията с цел допълнителна прозрачност. Отхвърлената за заплащане дейност на база проверки на за периода м. май – м. ноември 2024 г. беше близо 1 500 000 лв., а само от извършените проверки вътре в информационната система на НЗОК бяха свалени над 500 000 лв.



Мавров създаде и специална работна група, която въведе нов модел за автоматичен контрол, въз основа на който отхвърлената преди заплащане дейност на болниците започна да нараства главоломно още в началото на есента на 2024 г. Беше организирана възможността за сдвояване с приложението "е-Здраве“ от структурите на НЗОК и беше въведено СМС и Вайбър известяването към самите здравноосигурени лица за скъпоструващи медикаменти и помощни средства. На здравният фонд бяха спестени над 20 млн. лева благодарение на новите условия за заплащане на аптеките, договорени с Българския фармацевтичен съюз.



През същата 2024 г. от Мавров беше установена и спряна неправомерна дейност и разхищение на публичен ресурс върху над 700 виртуални, несъществуващи легла. Колко оборот прави годишно една болница за активно лечение със 700 легла е публична информация и всеки може да си направи изводите за спестения публичен ресурс.



На този фон резултатите от контролната дейност през 2025 г. изглеждат неубедителни, а дори пародийни.