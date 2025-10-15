ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Пълен блокаж на държавата": Шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на подуправителя 
Автор: Велизара Ангелова 17:27Коментари (0)47
©
"Това, което виждаме в момента е пълен блокаж на държавата. Правителство и дневно заседание - не работят, парламентът - не работи. Току що излезе информация, че шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг на ПП-ДБ по-рано днес.

Заповедта на доц. Петко Стефановски е от вчера, 14 октомври, с която са отнети правомощията на подуправителя на институцията проф. Момчил Мавров. В нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която бяха уредени правомощията.

Част от тях са да ръководи администрацията на ЦУ на НЗОК, като контролира дейността на дирекциите за методологията на медицинските и денталните дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджет и финансови параметри и лечението в чужбина. 

Причината за отнемането на правомощията на проф. Мавров не е официално оповестена, но поставя допълнителни въпроси относно стабилността и прозрачността в управлението на Здравната каса. В контекста на нарастващото напрежение в държавата, подобни ходове от страна на доц. Стефановски биха могли да струват скъпо на българското здравеопазване във време на политическа нестабилност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Учителка с няколко дипломи се изложи безкрайно много в "Стани бог...
17:05 / 15.10.2025
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
16:20 / 15.10.2025
Европа пак ни вкара в срамна статистика
16:23 / 15.10.2025
Арестувани са четири лица: Прокуратурата с подробности за разслед...
15:53 / 15.10.2025
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магази...
16:24 / 15.10.2025
Пловдивчанка блъсна дете и избяга
15:08 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арести в Драматичен театър Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: