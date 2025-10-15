ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Какво крие шефът на НЗОК? От какво се крие шефът на НЗОК?
Припомняме, че малко по-рано днес стана ясно, че със заповед на доц. Стефановски са отнети правомощията на подуправителя на институцията - проф. Момчил Мавров, като в нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която са били уредени правомощията.
Заповедта идва на фона на нарастващо напрежение в сектора и веднага, след като стана ясно, че съдбата на кабинета “Желязков" е несигурна.
Припомняме, че снощи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, по време на извънреден брифинг, съобщи, че трябва "преформатиране на властта".
Днес кворум в парламента нямаше, точно защото управляващото мнозинство, заедно с “ДПС-Ново начало", не бяха в зала и по този начин заканата на Борисов да изпрати депутатите си по родните им места също се изпълни, защото поетапно те започнаха да обявяват отворени приемни.
Освен ескалиралото напрежение във властта - ситуацията в НЗОК също не е много цветна. Припомняме, че разследване на "Фокус" показа преди по-малко от месец огромните пробойни в Касата. Оказа се, че определени частни болници меко казано необосновано получават по-голямо финансиране от Касата, а още по-притеснително е, че шефът на НЗОК се изказа в тяхна защита, сякаш не е от “другата страна на барикадата", а техен лобист.
Логично е да си зададем въпросите: Кой дърпа конците на Стефановски и кое лоби го е сложило за шеф на Касата? Прозира ли там името на един бивш здравен министър от близкото минало?
На този фон - кадровата нестабилност в ръководството на НЗОК буди още по-големи въпроси. Отстраняването на проф. Мавров точно сега повдига съмнения за липса на последователност в управлението на институцията.
“Преформатирането“ в НЗОК идва на фона на политическия трус в управляващата коалиция след гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на коалиционните партньори и желанието му за "преформатиране" на властта.
Още един факт е, че се намираме в "навечерието" на изготвянето на новия бюджет на “Касата".
Готвят ли се злоупотреби там? Ще бъдат ли напълнени “гушите" на определи частни болница за сметка на здравето на българина и заплатите на младите медици?
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единстве...
22:16 / 15.10.2025
Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, каб...
22:02 / 15.10.2025
КНСБ: Разлика между доставната и продажната цена в търговските ве...
21:11 / 15.10.2025
Продукти на големи чужди компании влизат по договори с по-ниска н...
21:05 / 15.10.2025
Карлос Насар коментира снимката си с Делян Пеевски
20:18 / 15.10.2025
Инвеститорка: Предпочитам акции пред имоти, продажбата е моментал...
20:11 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS