НОИ с важно съобщение към гражданите
Автор: Десислава Томева 10:43
Националният осигурителен институт (НОИ) предприема поредната стъпка по надграждане на обслужването чрез предоставянето на надеждни дигитални решения на своите клиенти. Фокусът на промените е поставен върху превръщането на Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на НОИ в основна платформа за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет, съобщават от Осигурителния институт, цитирани от "Фокус".

За тази цел е направена реорганизация в структурата на интернет страницата на институцията, чрез която порталът е изведен на преден план за сметка на достъпните паралелно с него в рубрика "Е-услуги и справки“ приложения. Новото наименование на рубриката е "Единен портал за електронни услуги“, като освен входът към платформата, в нея са публикувани Ръководство за ползване на портала и Съответствие между съдържанието на "Е-услуги и справки“ и това на ЕПЕУ.

Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от експлоатация, като след това достъпът до всички електронни услуги и справочна информация ще се осъществява единствено през ЕПЕУ.

Единният портал за електронни услуги на НОИ беше внедрен през март 2024 г. Той консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.

Чрез него се осигурява:

– достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна идентификация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП и не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни;

– заявяване от страна на потребители в различно качество на електронни услуги, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронна поща за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;

– достъп до портали за подаване на данни от задължени лица.

Това включва:

Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация. Използва се заложена в порталите автентикация.







