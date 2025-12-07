ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ с изненадваща прогноза за понеделник
Атмосферното налягане е по-ниско от средното. Ще се повишава и ще се доближи до средното.
В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 13 мин и изгрява в 20 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.
