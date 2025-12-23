© Plovdiv24.bg виж галерията От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за очаквани значителни валежи от дъжд и сняг, предава Plovdiv24.bg. Предупреждението е в сила за Западна и голяма част от Северна България.



Утре ще е облачно, ще започнат валежи от дъжд, които ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.



Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 3° и 8°.



В нощта и през първия ден от Рождество Христово ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд.



Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.