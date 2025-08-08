ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ: Започва труден период
Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще бъде тихо. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.
Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната - умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.
В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната
По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
