НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19Коментари (0)1183
© Plovdiv24.bg
На Бъдни вечер ще е облачно, валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западните полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 3° и 8°.

В нощта и през първия ден от Рождество Христово ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания.

С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. В петък валежите ще спрат, най-късно в Рило-Родопската област. Вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата. През почивните дни вятърът ще се ориентира от запад-северозапад.

Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Минималните температури ще се понижат, а дневните слабо ще се повишат. В началото на следващата седмица облачността ще се вплътни и до края на деня от югозапад ще започнат валежи, предимно от сняг, които бързо ще обхванат страната. В югоизточните райони и по Черноморието ще превалява дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от север-североизток, ще се усили с него ще започне ново застудяване, съобщават от НИМХ.


общо новини по темата: 142
22.12.2025 Meteo Balkans: Снежна и бяла Коледа на 90%!
22.12.2025 Облачно и мъгливо в понеделник, ще има и валежи от дъжд
21.12.2025 Зимата идва с пълна сила
21.12.2025 Астрономическата зима настъпва
21.12.2025 Идват сняг и минусови температури
20.12.2025 Утре е най-кратният ден през годината
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Снежна и бяла Коледа на 90%!
12:04 / 22.12.2025
Стоян Саладинов: Борисов трябва да се пази от Сретен Йосич
11:48 / 22.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с разяснения за плащанията в евро
09:26 / 22.12.2025
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под ...
09:07 / 22.12.2025
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става ...
08:56 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025

