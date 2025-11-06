ИЗПРАТИ НОВИНА
НАП с важно съобщение към всички
Автор: Десислава Томева 16:44Коментари (0)2304
На 6 ноември след 11:00 часа и на 7 ноември до 17:30 часа има профилактика на телефонната централа на Информационния център на НАП.

В този период е възможно свързването на клиенти с тел. 0700 18 700 и 02 98596801 да бъде временно затруднено.  При невъзможност за осъществяване на телефонна връзка със сътрудници на Информационния център на НАП бихте могли да изпращате Вашите запитвания на електронната поща infocenter@nra.bg.

