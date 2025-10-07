ЗАРЕЖДАНЕ...
|НАП с нова и много полезна услуга!
Те вече не са задължени да генерират файловете без записи в тях и да ги изпращат чрез електронната услуга на НАП, независимо че няма какво да декларират. След като потребителите попълнят периода, от приходната агенция автоматично генерират справката-декларация с нулеви стойности, заедно с дневниците за продажби и покупки, като лицето само ги подписва и подава.
Новата функционалност, която е разработена по предложение на счетоводните браншови организации, ще спести време и значително ще улесни дружествата при изпълнение на ежемесечните им задължения.
Информация за новата функционалност може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801.
