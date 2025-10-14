ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също е закопчан
Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София днес сутринта. По неофициална информация има още задържани.
Райкова също е била разпитана.
