Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също е закопчан

© Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото".



Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София днес сутринта. По неофициална информация има още задържани.



Райкова също е била разпитана.