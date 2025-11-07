Златка помогнала на Карен да излезе от ареста

© Златка ликува! Темида пусна любимия й Карен Хачатрян на свобода! Той излиза от ареста срещу парична гаранция от 5 бона! Решението на Софийския апелативен съд плеймейтката прие с облекчение и въздишка, а пред Съдебната палата се запрегръща с роднините на мъжа си.



Карен бе прибран в кауша в средата на октомври и изкара в килията над 3 седмици. Закопчаха го антимафиоти заради издадена европейска заповед за арест от прокуратурата в Марсилия. Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и манипулиране на спортни срещи, основно в тениса. У нас по аферата с т.нар. черно тото са задържани Карен, брат му Юри, Анжел Янев и Дилян Янев. Във връзка с разследването са арестувани още 8 души в няколко държави.



Престоят в килията бе успял да сдуха половинката на Злати и той изпаднал в депресия. Наложило се два пъти да ходи при психолог, за да сподели за черните си мисли. Доскоро Карен заедно с известната си жена обикаляха дестинации като Гърция, Италия, с яхти, по ресторанти, а изведнъж се озова при дървениците в килията.



"Той изобщо не знае къде се намира", споделиха близки на арменеца.



"Моля да бъда освободен от ареста", каза Карен.



Той имал и други здравословни проблеми, заради които адвокатът му Любомир Таков поиска да се закрие заседанието, за да не се изнасят интимни факти от живота на Хачатрян. Съдът не уважи това искане, но призна, че макар да не е тежко и несъвместимо в килията, състоянието на задържания трябва да се следи от специалисти.



В съдебната зала се разбра, че разглеждането на мярката на втора инстанция се е протакала заради превод от арменски. Бащата на Карен се е възползвал от правото си да е негов защитник, но е пуснал молба, че не възразява мярката да се гледа в негово отсъствие. Оказа се, че от прокуратурата не признавали документите и отказвали да го пускат на свиждане при сина му, довериха запознати. Затова Арами Хачатрян се отказал да се занимава със съдебните власти.



Пред магистратите бяха представени характеристики от бащата и от Златка Райкова, които описват Карен в положителна светлина. В тях се обяснява какъв добър син и съпруг е той. В градския съд стана ясно, че Карен и Златка са разведени, но продължават да живеят на семейни начала и да отглеждат малкото си момче, което носи името на татко си.



Именно семейните отношения станаха причина Темида да се смили над бившия тенисист. Макар да е с арменски корени, той е трайно обвързан с България - от 2014 г. му е дадено българско гражданство заради постижения в спорта, обвързан е с българска гражданка - Златка, а двамата имат и дете. Заради това съдът реши, че няма опасност 32-годишният мъж да се укрие.



Съдиите отказаха да коментират обвиненията от Франция по същество, а се произнесоха само по опасностите за укриване и извършване на престъпление. Тъй като Карен няма никакви криминални прояви, се прецени, че той няма да е опасен. Защитата му поиска да бъде пуснат с най-леката мярка - подписка, но според съда тя ще е прекалено лека, предвид обвиненията му. Затова определиха, докато се разгледа по същество искането за предаването му на Франция, Карен да бъде на свобода срещу парична гаранция от 5 хилядарки.



Магистратите не се съгласиха с мнението на градските си колеги, че обвиняемият може да се скатае заради арменските си корени, както и че може да избяга, защото имал много излизания зад граница. Отчете се, че той има установен адрес в затворен комплекс в полите на Витоша.



Докато служителите в черни тоги се съвещаваха, Златка и Карен успяха да си прошепнат по няколко думи в съдебната зала. Той се усмихваше и се шегуваше, а на предупрежденията му Злати отвърна "Не ми пука".



След като стана ясно, че любимият й ще се върне вкъщи, плеймейтката литна на върха на щастието. Пред съда тя започна да се прегръща с близки на Карен, които също бяха дошли да го подкрепят. Заради студеното време в София един от тях отиде да вземе чай за плеймейтката, която зъзнеше по сако и клин.



Двама от обвинените с Карен мъже ще бъдат предадени на френските власти. За Дилян Янев това беше решено от Софийския градски съд, а Анжел Янев сам се съгласи да бъде качен на самолета. Според разследващите групата е действала в последните 5 години и е припечелила над 800 хил. евро. На задържаните са повдигнати по 6 обвинения - за участие в престъпна група, измама, активна корупция, присвояване и утежнено пране на пари, пише "България Днес".