|Русата Златка се покри
От известно време тя не се появява публично, не коментира ситуацията и избягва активност в социалните мрежи. Феновете й се чудят дали умишлено е потърсила спокойствие, докато шумът около случая утихне, или просто е решила да се дистанцира от цялата драма.
Eдинственото сигурно е, че отсъствието й поражда още повече въпроси по темата и дали е знаела какви ги върши мъжът й и откъде са парите му, пише HotArena.
