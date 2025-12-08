ИЗПРАТИ НОВИНА
Русата Златка се покри
Русата Златка се покри от светските прожектори, след скандала около Карен Хачатрян и последвалия му арест, за който писахме.

От известно време тя не се появява публично, не коментира ситуацията и избягва активност в социалните мрежи. Феновете й се чудят дали умишлено е потърсила спокойствие, докато шумът около случая утихне, или просто е решила да се дистанцира от цялата драма. 

Eдинственото сигурно е, че отсъствието й поражда още повече въпроси по темата и дали е знаела какви ги върши мъжът й и откъде са парите му, пише HotArena.



