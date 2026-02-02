ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъже с автомати са охранявали хижата, където бяха открити трима мъртви
Хора, живеещи в планинския район, разказват, че през последните години обектът е бил охраняван от мъже с автомати, които се представяли като "рейнджъри“, пазещи гората от нелегални дървосекачи. Хижата е труднодостъпна и се намира дълбоко в гората.
През нощта местни жители са чули изстрели, които ги разтревожили. Часове по-късно, след подаден сигнал на тел. 112 около 11:40 ч. за пожар, на място били открити телата на трима мъже. По непотвърдена информация по тях има следи от стрелба, а в близост е намерено и оръжие.
Хижата, определяна от местни като "къщата на ужасите“, е била подпалена. По данни на властите телата не са овъглени. Загиналите са живеели в постройката.
В района е въведен засилен полицейски контрол. Няколко автомобила с полицаи, включително служители с автоматично оръжие, са се отправили към бившата хижа "Петрохан“.
Достъпът до мястото е ограничен, като всички превозни средства се спират на около 1,5-2 км от местопрестъплението.
"Намерените тела не са овъглени. Има три трупа и във всички случаи става дума за убийство на повече от две лица“, заявиха на брифинг директорът на ОДМВР София старши комисар Тихомир Ценов и окръжният прокурор Христина Лулчева-Гугуманова.
По думите им няма преки свидетели в зоната на хижата. Предстои да се изясни дали действително е имало стрелба, с каква дейност са се занимавали загиналите, с каква цел е обитавана хижата и точната причина за смъртта им. Това ще бъде установено чрез съдебно-медицинска експертиза.
Огледът на мястото временно е затруднен заради наличие на газови бутилки в сградата. Районът е обследван и с дронове.
По случая е образувано досъдебно производство, като огледите и процесуално-следствените действия ще продължат и през нощта, както и през следващите дни.
