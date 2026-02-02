ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъже с автомати са охранявали хижата, където бяха открити трима мъртви
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:19
©
Трима мъже бяха открити мъртви в хижа край прохода "Петрохан“, в района на годечкото село Гинци. По случая се води разследване за умишлено убийство, потвърдиха от полицията и прокуратурата.

Хора, живеещи в планинския район, разказват, че през последните години обектът е бил охраняван от мъже с автомати, които се представяли като "рейнджъри“, пазещи гората от нелегални дървосекачи. Хижата е труднодостъпна и се намира дълбоко в гората.

През нощта местни жители са чули изстрели, които ги разтревожили. Часове по-късно, след подаден сигнал на тел. 112 около 11:40 ч. за пожар, на място били открити телата на трима мъже. По непотвърдена информация по тях има следи от стрелба, а в близост е намерено и оръжие.

Хижата, определяна от местни като "къщата на ужасите“, е била подпалена. По данни на властите телата не са овъглени. Загиналите са живеели в постройката.

В района е въведен засилен полицейски контрол. Няколко автомобила с полицаи, включително служители с автоматично оръжие, са се отправили към бившата хижа "Петрохан“.

Достъпът до мястото е ограничен, като всички превозни средства се спират на около 1,5-2 км от местопрестъплението.

"Намерените тела не са овъглени. Има три трупа и във всички случаи става дума за убийство на повече от две лица“, заявиха на брифинг директорът на ОДМВР София старши комисар Тихомир Ценов и окръжният прокурор Христина Лулчева-Гугуманова.

По думите им няма преки свидетели в зоната на хижата. Предстои да се изясни дали действително е имало стрелба, с каква дейност са се занимавали загиналите, с каква цел е обитавана хижата и точната причина за смъртта им. Това ще бъде установено чрез съдебно-медицинска експертиза.

Огледът на мястото временно е затруднен заради наличие на газови бутилки в сградата. Районът е обследван и с дронове.

По случая е образувано досъдебно производство, като огледите и процесуално-следствените действия ще продължат и през нощта, както и през следващите дни.



02.02.2026 Хижа "Петрохан" е частна, а загиналите са живеели там
02.02.2026 Множество изстрели са се чули от хижата, в която намериха три трупа
02.02.2026 И трите трупа, открити в хижа, са на мъже
02.02.2026 Три трупа са открити в хижа високо в планината






Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:46 / 02.02.2026
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
19:52 / 02.02.2026
Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са ...
19:56 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
19:32 / 02.02.2026
Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП: На България й тряб...
19:22 / 02.02.2026
Хижа "Петрохан" е частна, а загиналите са живеели там
18:53 / 02.02.2026

33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
