Мъж си купи гардероб през 2025 г. за 1599 лв., сега същият е 1599 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:42
©
В КЗП и НАП са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица за повишени цени в мебелни магазини. В един от тях - потребител е закупил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лв. Към днешната дата, след проверка на сайта на магазина, купувачът установява, че цената е 1599 евро. Т.е. в сигнала се твърди за 100% увеличение. Това каза Цветислава Лакова, член на КЗП, цитирана от NOVA.

Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период.

Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900.

При изчисления на брой проверки, нарушенията да под 10%.


