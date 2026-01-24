ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мъж си купи гардероб през 2025 г. за 1599 лв., сега същият е 1599 евро
Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период.
Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900.
При изчисления на брой проверки, нарушенията да под 10%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1831
|предишна страница [ 1/306 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски
10:37 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Нови цени за паспорти и шофьорски книжки, въвеждат 10-годишен пас...
10:10 / 24.01.2026
Край! Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро!
09:30 / 24.01.2026
Депутат и лидер на младежкото БСП: Виждам президента като наш пар...
09:32 / 24.01.2026
Регистрираха земетресение в България рано тази сутрин
09:02 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS