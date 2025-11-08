ЗАРЕЖДАНЕ...
|Може да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко
По наблюдения на "Фокус" - измамниците стават все повече. На първо място т.нар. "търговски групи" са препълнени с реплики, внос от Турция или Китай, които лесно могат да бъдат объркани с оригинал.
В съседната на България държава се продават за по 20-50 турски лири, а тук - за над 400 лева. Търговците са станали толкова изобретателни, че дори предоставят и фалшиви сертификати за съответната стока.
Друг тънък момент са традиционните намаления около Черния петък. Наскоро голям сайт за маркови стоки пусна намаление на нови колекции, а бройките много бързо свършиха.
Какво последва след това - много от хитрите търговци, които са си купили например чанта на луксозна италианска марка за 189 лв. на намаление, пуснаха артикулите по Фейсбук групите със силно завишени цени от порядъка на 300-400 лева, докато оригиналната цена в официалния сайт на марката е 550 лева, научи "Фокус" след справка.
По този начин уж излиза, че я купувате по-евтино, отколкото в официалния сайт, но все пак са ви излъгали, защото е купена на доста по-голямо намаление и ви я препродават със завишена цена.
Бъдете внимателни и сравнявайте в няколко различни платформи преди да тръгнете да купувате, особено в сезона на намаленията!
