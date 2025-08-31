© Meteo Bulgaria Силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците. Това съобщиха от Meteo Bulgaria на официалната си Facebook страница.



"Ура имаме язовирче



Река Китен...



А дъжд! Нали бетон и хотел", са само част от коментарите под публикацията.



