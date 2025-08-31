ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
Автор: Лора Димитрова 23:22 / 31.08.2025Коментари (0)9078
© Meteo Bulgaria
Силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците. Това съобщиха от Meteo Bulgaria на официалната си Facebook страница.

"Ура имаме язовирче

Река Китен...

А дъжд! Нали бетон и хотел", са само част от коментарите под публикацията.



Още по темата: общо новини по темата: 22
31.08.2025 »
30.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
03.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Трети инцидент с трамвай за ден
22:29 / 02.09.2025
Променят движението в част от АМ "Тракия"
21:55 / 02.09.2025
Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в Со...
18:46 / 02.09.2025
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
19:01 / 02.09.2025
Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в ев...
17:32 / 02.09.2025
Има ли задържани за дерайлиралия трамвай, ще стане ясно утре
17:30 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Бизнесмен: Заради ниски цени Китай и Турция изместват българските фирми в обществени поръчки
Бизнесмен: Заради ниски цени Китай и Турция изместват българските фирми в обществени поръчки
10:44 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: