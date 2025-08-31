ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
"Ура имаме язовирче
Река Китен...
А дъжд! Нали бетон и хотел", са само част от коментарите под публикацията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 22
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трети инцидент с трамвай за ден
22:29 / 02.09.2025
Променят движението в част от АМ "Тракия"
21:55 / 02.09.2025
Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в Со...
18:46 / 02.09.2025
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
19:01 / 02.09.2025
Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в ев...
17:32 / 02.09.2025
Има ли задържани за дерайлиралия трамвай, ще стане ясно утре
17:30 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS