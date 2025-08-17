ИЗПРАТИ НОВИНА
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25Коментари (0)945
© Фейсбук
виж галерията
Част от Централния плаж на Бяла е била тотално "оглозгана" преди два дни... Морето е отнесло плажната ивица, няколко педи пясък, съобщиха туристи. И добавиха:

"Толкова много пясък липсва, че са се оголили навсякъде скали... От 7 години всяко лято идваме в Бяла, но тези скали не съм подозирала дори, че ги има под плажа... Не е било такова нещо.

Дори платената зона пред и вдясно от барчето я няма... Водата стига чак до скалите отзад. Единият спасителен пост всеки момент може да падне, защото няма нищо под него.

Все пак в момента лявата част след барчетата е подходяща за плаж... Не знам колко време е нужно, за да се възстанови плажът и да се натрупа толкова много липсващ пясък...

Иначе морето е много красиво, когато е бурно и Бяла си има своя чар!"


