Многохиляден протест в центъра на София срещу Бюджет 2026 
Автор: Марияна Стойчева 19:52
©
виж галерията
Нов протест срещу план-сметката за 2026 година се провежда в момента в "Триъгълника на властта" в София, предаде репортер на "Фокус". По неофициална информация броят на протестиращите надхвърля 50 хиляди души, което е двойно повече от предишния път.

Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.

В момента метрото е препълнено, като продължават да пристигат още хора.

Събралите се скандират "Оставка“. Пред Ларгото е инсталирана сцена, на която звучат гайди, песни, речи и танци. Освен това върху сградата на Народното събрание се прожектират кадри на белезници, глава на прасе и надписи като "Мафия“, "ОПГ“, "Да спрем кражбите от бюджета“ и други.

От кадри в социалните мрежи се вижда, че пространството от Българската народна банка до паметника на Света София е изпълнено с хора.



Още по темата: общо новини по темата: 8
01.12.2025 Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам
01.12.2025 Протестиращите в София тръгват към централата на ДПС
01.12.2025 Кирил Петков: Много ученици ще се включат в протеста, нека да няма
провокации!
01.12.2025 Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12.2025 Отново на протест срещу Бюджет 2026: Граждани блокираха центъра на
София 
01.12.2025 КПП-та ще пропускат протестиращите в София
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 13 мин.
0
 
 
Поколението Z идва! То ще промени България! Няма да има алчни свине, прасета, малограмотни пожарникари, натикани във властта от ДС.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

