ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигурните столици в Европа!
Автор: Марияна Стойчева 17:08Коментари (1)275
© Фокус
Ще има засилено присъствие особено на МВР по търговските центрове. От търговските обекти увериха, че ще инвестират както в охранителни технологии, така и ще инвестират в капацитета на охранителните фирми и самите охранители, на които МВР може да окаже съдействие по отношение на методиката, по която работят.

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".

“Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, с които охранителите да използват по-добре технологиите, с които разполагат", добави Митов.

Министърът заяви, че родителите имат голямата отговорност към децата си и техните действия. “Понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитят децата си, вместо да им обърнат внимание и да предприемат законодателни мерки".

Митов коментира и предложението за поставянето на металдетекторите:

 “Говорихме, самите молове не са убедени, че ще има желания ефект, но разговора продължава, трябва да направим по-дълбоко изследване и дали въобще има ефект от тях. София е една от най-сигурните столици в Европа - това общоизвестен факт".

На въпрос как новите мерки могат да обещаят ефективност, спрямо тези, които се взеха миналата година, Даниел Митов отговори: 

"Нямаме често подобен тип инциденти, но това не означава, че не трябва да засилим мерките. Трябва да мислим в посока те да станат по-дългосрочни и да не е необходимо МВР да охранява постоянно търговски обекти. Миналата година мерките бяха по-скоро в паричен аспект. Винаги е имало инциденти и ще има, случват за навсякъде". 

Министърът допълни, че очаква инвестиции в техника на търговските центрове за защита и повишаване на качеството на охранителната дейност.

“А МВР ще осигурява методическа помощ на охранителните фирми, така, че да могат по-добре да профилират проблемни лица, които влизат в моловете". Митов заяви, че за момента постът му на вътрешен министър не стои на масата.



Още по темата: общо новини по темата: 15
21.10.2025 Криминален психолог за случая с убития Краси: Как да станат нещата тогава?
21.10.2025 Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
21.10.2025 Роднините на Краси: Ако не го съдят като възрастен, ще има око за око, зъб за зъб
20.10.2025 Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
20.10.2025 Майката на убитото момче: 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10.2025 Мъжът, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "Детето умира"
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 41 мин.
0
 
 
Само констатаций и празни приказки, трябват много строги наказания не игра на думи
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Мирослав Рашков за пребития прокурор: С опасност за живота е
17:08 / 21.10.2025
Първа снимка от фаталната катастрофа, станала днес
16:14 / 21.10.2025
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионна...
16:39 / 21.10.2025
Млад мъж загина, а 19-годишен пловдивчанин е в болница след ПТП
14:36 / 21.10.2025
Правосъдният министър назначи охрана на семейството на Иво Илиев
15:16 / 21.10.2025
В неделя връщаме стрелките назад, пак заговориха за край
12:50 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: