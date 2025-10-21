© Фокус Ще има засилено присъствие особено на МВР по търговските центрове. От търговските обекти увериха, че ще инвестират както в охранителни технологии, така и ще инвестират в капацитета на охранителните фирми и самите охранители, на които МВР може да окаже съдействие по отношение на методиката, по която работят.



Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".



“Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, с които охранителите да използват по-добре технологиите, с които разполагат", добави Митов.



Министърът заяви, че родителите имат голямата отговорност към децата си и техните действия. “Понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитят децата си, вместо да им обърнат внимание и да предприемат законодателни мерки".



Митов коментира и предложението за поставянето на металдетекторите:



“Говорихме, самите молове не са убедени, че ще има желания ефект, но разговора продължава, трябва да направим по-дълбоко изследване и дали въобще има ефект от тях. София е една от най-сигурните столици в Европа - това общоизвестен факт".



На въпрос как новите мерки могат да обещаят ефективност, спрямо тези, които се взеха миналата година, Даниел Митов отговори:



"Нямаме често подобен тип инциденти, но това не означава, че не трябва да засилим мерките. Трябва да мислим в посока те да станат по-дългосрочни и да не е необходимо МВР да охранява постоянно търговски обекти. Миналата година мерките бяха по-скоро в паричен аспект. Винаги е имало инциденти и ще има, случват за навсякъде".



Министърът допълни, че очаква инвестиции в техника на търговските центрове за защита и повишаване на качеството на охранителната дейност.



“А МВР ще осигурява методическа помощ на охранителните фирми, така, че да могат по-добре да профилират проблемни лица, които влизат в моловете". Митов заяви, че за момента постът му на вътрешен министър не стои на масата.



