Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:29
©
От МВР и прокуратурата да обяснят наличието на гилзи в горящата хижа, както и какво - според експертизите, се е случило с Дечо, Пламен и Ивайло Иванов пред хижата. Това написа във фейсбук журналистът Миролюба Бенатова. Тя зададе и доста интересни въпроси, за които обществото изисква отговори. Ето и целия пост:

Да обяснят и защо единият от тримата има две входни рани.

Да бъде казано и какво, отново според експертизите, е станало в кемпера, където са били Калушев, Николай и 15-годишният Александър.

От прокуратурата йезуитски изпращат съобщения с част от заключенията на експертите, без да назовават извода, подавайки топката на журналистите да "допишат" причинно - следствените връзки, което не е работа на журналистите.

Показанията на близките на починалите, както и на други - странични свидетели, циркулират из мрежата, и всички, които се интересуват от случая, вече са ги чели.

Но тези "хвърчащи листове" не са документите в цялост.

Не са и отговор на въпросите:

- Защо в последните месеци някой от групата се е чувствал демотивиран и е приемал смъртта за изход, както е споделено в разследването от близък на този човек, по думите на криминалиста Папалезов.

Имало ли е зачестили проверки на Калушев и по какъв повод са били?

Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си?

Какво е ставало с информациите за Калушев, подадени до ГДБОП?


Още по темата:
16.02.2026 Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС
16.02.2026 София Андреева иска съд за сина си
16.02.2026 PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02.2026 Психиатър за "Петрохан": Фрапантна деконструкция на институциите
16.02.2026 Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си на лагер при Калушев за 100 000 лева
16.02.2026 Трифонов: Педофилите са най-гнусната част от обществото, а Лора Крумова ронеше сълзи
Щото сектата е била по-голяма? Щото има още хора и разследващите още се опитват да ги хванат? Щото сектата явно е получава пари от БОГАТИ хора, единият дори е кмета на София, който дори е превеждал парите по ЛИЧНА СМЕТКА!!! Вероятно има и други такива, които сега пускат ДИМКИ....по димките ще ги познаете! И Бенатова...разследването е в НАЧАЛНА ФАЗА, няма как да ти дадат всичко по разследването СЕГА! Тези документи, които гледаш, са част от всичките, защото димкаджиите от ПеПе са в паника и в паниката си изискаха всички документи в Парламента и от там са тези части на документи...САМИ си ги пускат, за да димят!
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си на лагер ...
08:42 / 16.02.2026
Ключова политическа седмица
08:00 / 16.02.2026
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица, имало е жени и дец...
07:51 / 16.02.2026
Интересен празник е
07:49 / 16.02.2026
В цялата страна ще вали сняг
07:48 / 16.02.2026
Трифонов: Педофилите са най-гнусната част от обществото, а Лора К...
08:04 / 16.02.2026

