|Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
Да обяснят и защо единият от тримата има две входни рани.
Да бъде казано и какво, отново според експертизите, е станало в кемпера, където са били Калушев, Николай и 15-годишният Александър.
От прокуратурата йезуитски изпращат съобщения с част от заключенията на експертите, без да назовават извода, подавайки топката на журналистите да "допишат" причинно - следствените връзки, което не е работа на журналистите.
Показанията на близките на починалите, както и на други - странични свидетели, циркулират из мрежата, и всички, които се интересуват от случая, вече са ги чели.
Но тези "хвърчащи листове" не са документите в цялост.
Не са и отговор на въпросите:
- Защо в последните месеци някой от групата се е чувствал демотивиран и е приемал смъртта за изход, както е споделено в разследването от близък на този човек, по думите на криминалиста Папалезов.
Имало ли е зачестили проверки на Калушев и по какъв повод са били?
Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си?
Какво е ставало с информациите за Калушев, подадени до ГДБОП?
преди 26 мин.
