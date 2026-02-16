Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?

© От МВР и прокуратурата да обяснят наличието на гилзи в горящата хижа, както и какво - според експертизите, се е случило с Дечо, Пламен и Ивайло Иванов пред хижата. Това написа във фейсбук журналистът Миролюба Бенатова. Тя зададе и доста интересни въпроси, за които обществото изисква отговори. Ето и целия пост:



Да обяснят и защо единият от тримата има две входни рани.



Да бъде казано и какво, отново според експертизите, е станало в кемпера, където са били Калушев, Николай и 15-годишният Александър.



От прокуратурата йезуитски изпращат съобщения с част от заключенията на експертите, без да назовават извода, подавайки топката на журналистите да "допишат" причинно - следствените връзки, което не е работа на журналистите.



Показанията на близките на починалите, както и на други - странични свидетели, циркулират из мрежата, и всички, които се интересуват от случая, вече са ги чели.



Но тези "хвърчащи листове" не са документите в цялост.



Не са и отговор на въпросите:



- Защо в последните месеци някой от групата се е чувствал демотивиран и е приемал смъртта за изход, както е споделено в разследването от близък на този човек, по думите на криминалиста Папалезов.



Имало ли е зачестили проверки на Калушев и по какъв повод са били?



Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си?



Какво е ставало с информациите за Калушев, подадени до ГДБОП?