Мирчев: Елате в сряда да ги изметем от България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56
©
“Елате в сряда на протеста да покажем гнева си, да покажем, че повече така не може, да ги изметем от България." Това призова съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев в интервю за предаването “120 минути" по Би Ти Ви. 

Той заяви, че ще реагира по същия начин, ако има подобна ситуация, както когато гневно поиска обяснение пред кабинета на Делян Пеевски в парламента, когато той го предизвика с лъжи. Но обеща първо да махне охраната от НСО на председателя на ДПС-Ново начало. Защото, по думите му, тя е два пъти по-голяма от тази на премиера и той няма право на нея - сложена му е след  фалшив сигнал преди 2 години, че отряд на ГРУ се готви да го убие. 

Съпредседателят на “Да, България" призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, ако иска да докаже, че наистина иска да се дистанцира от Пеевски, да подкрепи това искане за сваляне охраната му. Както и другите инициативи, които ще бъдат внесени от ПП-ДБ - санкциите по “Магнитски" да станат част от българското законодателство, и връщане на машинното гласуване. Той обаче не вярва, че това ще се случи: “Борисов е страхлив, не може да го направи. Затова отстраняваме Пеевски от властта и правим така, че този модел да не бъде възможен повече", каза Ивайло Мирчев.  

Според партийния лидер новият вариант на бюджета предлага маркетингови похвати, с които управляващите се опитват да направят хората на глупаци. Защото увеличенията на осигуровките и данъците са премахнати, но са отложени с година, дефицитът е дори по-голям и няма нито една реформа за ограничаване на разходите. Няма и никакви гаранции за увеличение на заплатите на младите лекари, а таксата за хазарта е намалена. Остават парите за  инфраструктурата през ББР, за които Пеевски ще решава къде ще отидат. 

“Този бюджет дори е по-лош от предния", заключи Ивайло Мирчев

Той подчерта и парадоксалната ситуация една партия, която формално не е в управлението, каквато е ДПС-Ново начало, да организира контрапротести в негова защита, а трите партии от коалицията на власт да не го правят. По думите му, събраните от Пеевски в петък областни координатори и кметове от партията му обаче не са могли да осигурят достатъчно желаещи хора с автобуси в София, затова контрапротестите ще се правят по места. Другата причина е, че няма никакъв проблем с етническия мир и хората не се чувстват мотивирани да дойдат на контрапротест в столицата. “Пеевски е отворил политическия учебник на Доган и е прочел - когато стане напечено, извади етническата карта", каза Ивайло Мирчев.


