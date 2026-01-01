Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година

© Минус 25 градуса са отчетени и в първия ден на новата година. На връх Мусала термометрите са показали точно толкова отрицателни стойности, на Черни връх - минус 20, а на Рожен и връх Мургаш - минус 16.



София - минус 5



Пловдив - минус 3



Стара Загора - минус 5



Бургас - минус 4



Варна - минус 2



Русе и Велико Търново - минус 4