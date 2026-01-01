ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
София - минус 5
Пловдив - минус 3
Стара Загора - минус 5
Бургас - минус 4
Варна - минус 2
Русе и Велико Търново - минус 4
|Още по темата:
|общо новини по темата: 255
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Какви сметки за вода ще плащаме от януари?
10:18 / 01.01.2026
Как и на колко ще се пенсионираме през 2026 година?
10:08 / 01.01.2026
Росен Желязков: През 2025 г. върнахме България на пътя на растежа...
10:07 / 01.01.2026
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт...
08:05 / 01.01.2026
Стихчето, което всяко българче днес трябва да знае, докато налага...
08:31 / 01.01.2026
Патриарх Даниил води тържествена литургия в "Св. Александър Невск...
08:33 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS