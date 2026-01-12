Минус 22 градуса са регистрирани тази сутрин у нас

© Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 22 градуса (връх Мусала). Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 6 градуса



- Пловдив минус 3 градуса



- Варна минус 4 градуса



- Бургас минус 2 градуса



- Русе минус 6 градуса



- Стара Загора минус 4 градуса



- Благоевград минус 3 градуса