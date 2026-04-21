Служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че законовите механизми за негово действие по казуса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов са напълно изчерпани. По време на честването на Деня на Конституцията Янкулов подчерта, че настоящата ситуация е критична за правовата държава и призова за морално решение на въпроса.

Всяко следващо денонощие, в което Сарафов остава на поста си, изправя правосъдната система пред изключително тежко изпитание сподели министърът пред медии, информира Plovdiv24.bg. Според правосъдния министър заемането на длъжността от Борислав Сарафов е в разрез както с духа на закона, така и с моралните норми, като най-чистият изход би бил доброволното оттегляне на и.ф. главен прокурор.

Андрей Янкулов изрази скептицизъм относно възможността за насилствено решаване на казуса, като посочи, че макар държавата да притежава монопол върху насилието, подобни средства са недопустими за трайно уреждане на въпроса. Министърът призова за яснота какви фактически действия биха могли да предприемат институциите, без да се прекрачват рамките на правовия ред.

Изявлението беше направено по време на тържественото събрание на Съюза на юристите в България. На събитието, посветено на професионалния празник на юриста, присъстваха още вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Конституционния съд Павлина Панова и изявени представители на юридическата общност у нас.