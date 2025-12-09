ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър Вълчев: Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:04
©
Пловдивски училища свикват извънредни родителски срещи утре, в деня, когато е насрочен нов мащабен антиправителствен протест, съобщиха родители. По този повод министърът на образованието Красимир Вълчев каза следното:

Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа!

В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията.

Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!


